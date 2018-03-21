В потребительской корзине южноуральца хотят оценить аптечку

В марте необходимо утвердить новый размер потребительской корзины в Челябинской области , которая напрямую влияет на величину прожиточного минимума — на заседании комитета по экономической политике стало известно, что состав и нормы корзины не изменятся, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».

Но некоторые изменения всё-таки будут — так депутаты заинтересовались, как оценивается медицинская составляющая, сколько отводят южноуральцу на лекарства.

«Внутри корзины необходимо увидеть и оценить среднестатистическую аптечку», — пояснил председатель комитета Константин Захаров