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В потребительской корзине южноуральца хотят оценить аптечку
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В потребительской корзине южноуральца хотят оценить аптечку 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В марте необходимо утвердить новый размер потребительской корзины в Челябинской области, которая напрямую влияет на величину прожиточного минимума — на заседании комитета по экономической политике стало известно, что состав и нормы корзины не изменятся, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
Но некоторые изменения всё-таки будут — так депутаты заинтересовались, как оценивается медицинская составляющая, сколько отводят южноуральцу на лекарства.
«Внутри корзины необходимо увидеть и оценить среднестатистическую аптечку», — пояснил председатель комитета Константин Захаров.
Также возникли вопросы по продуктам питания — председатель комитета по социальной политике Александр Журавлёв призвал при формировании списка продуктов учитывать региональные особенности, а также активизировать работу над внедрением областной программы здорового питания.
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