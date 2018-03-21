Ещё
Прокуратура заставила петербургских коммунальщиков охранять старинную «дачу Кречева»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура заставила петербургских коммунальщиков охранять старинную «дачу Кречева» 

Интересант 2 часа назад
Фото: Петербургский дневник
Прокуроры проверили, содержится ли в порядке объект культурного наследия регионального значения «Дача И. Ф. Кречева», переданная на основании госконтракта управляющей компании ООО «ЖКС Курортного района» для обеспечения сохранности аварийного здания, сообщает надзорное ведомство Санкт-Петербурга.
Обнаружено, что вход в старинный дом не ограничен, замок на двери отсутствует, помещения завалены мусором, на стенах нарисованы граффити, вандалы «пострались» с поломкой всего и вся. В общем, объект культурного наследия продолжает уничтожаться.
В адрес генерального директора управляющей компании прокуратура внесла представление. Сейчас нарушения более-менее устранены: вход в дом ограничен, бытовой и строительный мусор вывезен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Интересант: последние новости
ФСБ - об иске «Телеграм»: Тайна переписки не распространяется на мессенджеры В Петербурге повар-мигрант рассорился с курьером-мигрантом суши-бара до поножовщины «Ректор университета - первый среди равных»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ259
Появились слухи об уходе Лаврова74
Путин занялся «списком Собчак»72
Россия закрыла границу для грузов с Украины151
Пенсии россиян будут считать по-новому156
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение