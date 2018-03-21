Прокуратура заставила петербургских коммунальщиков охранять старинную «дачу Кречева» 

Прокуроры проверили, содержится ли в порядке объект культурного наследия регионального значения «Дача И. Ф. Кречева», переданная на основании госконтракта управляющей компании ООО «ЖКС Курортного района» для обеспечения сохранности аварийного здания, сообщает надзорное ведомство Санкт-Петербурга.
Обнаружено, что вход в старинный дом не ограничен, замок на двери отсутствует, помещения завалены мусором, на стенах нарисованы граффити, вандалы «пострались» с поломкой всего и вся. В общем, объект культурного наследия продолжает уничтожаться.
В адрес генерального директора управляющей компании прокуратура внесла представление. Сейчас нарушения более-менее устранены: вход в дом ограничен, бытовой и строительный мусор вывезен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.