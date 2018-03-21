Прокуратура заставила петербургских коммунальщиков охранять старинную «дачу Кречева»

Прокуроры проверили, содержится ли в порядке объект культурного наследия регионального значения «Дача И. Ф. Кречева», переданная на основании госконтракта управляющей компании ООО «ЖКС Курортного района» для обеспечения сохранности аварийного здания, сообщает надзорное ведомство Санкт-Петербурга

Обнаружено, что вход в старинный дом не ограничен, замок на двери отсутствует, помещения завалены мусором, на стенах нарисованы граффити, вандалы «пострались» с поломкой всего и вся. В общем, объект культурного наследия продолжает уничтожаться.