Индийский праздник Холи Мела отметят на улице Куусинена

Самый веселый из индийских праздников — фестиваль красок Холи Мела — отметят в субботу, 24 марта, в Центре индийской культуры на улице Куусинена, 19а. Об этом сообщается на сайте центра.

«В этом году организаторы фестиваля в Москве обещают провести праздник в небывалом масштабе: более 17 коллективов России и СНГ примут участие в танцевальном конкурсе Холи Мелы, а также мастер-классы по йоге, ярмарка, концертная программа и увлекательная игра с индийскими органическими красками», — говорится в сообщении.

Начало праздника — в 13.00. Вход свободный для всех, но нужно тщательно выбирать одежду — одеваться так, чтобы не жалко было испачкаться. (ак)