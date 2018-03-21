Ещё
Индийский праздник Холи Мела отметят на улице Куусинена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индийский праздник Холи Мела отметят на улице Куусинена 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Самый веселый из индийских праздников — фестиваль красок Холи Мела — отметят в субботу, 24 марта, в Центре индийской культуры на улице Куусинена, 19а. Об этом сообщается на сайте центра.
«В этом году организаторы фестиваля в Москве обещают провести праздник в небывалом масштабе: более 17 коллективов России и СНГ примут участие в танцевальном конкурсе Холи Мелы, а также мастер-классы по йоге, ярмарка, концертная программа и увлекательная игра с индийскими органическими красками», — говорится в сообщении.
Начало праздника — в 13.00. Вход свободный для всех, но нужно тщательно выбирать одежду — одеваться так, чтобы не жалко было испачкаться. (ак)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
От планов по созданию музея современного искусства в парке «Ходынское поле» отказались Полицейские Хорошевки провели для школьников профилактический урок Жители Хорошевки встретятся с главой управы 21 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ264
Появились слухи об уходе Лаврова84
Путин занялся «списком Собчак»72
Россия закрыла границу для грузов с Украины151
Пенсии россиян будут считать по-новому156
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение