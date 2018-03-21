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Праздник гречневой каши провели в библиотеке на Ташкентской улице
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Праздник гречневой каши провели в библиотеке на Ташкентской улице 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В субботу, 17 марта, в библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино состоялась встреча «Герасим-Грачевник или праздник гречневой каши».
— Гости, посетившую нашу музыкальную завалинку, ознакомились с одним из весенних праздников. По народному календарю 17 марта — Герасим-Грачевник. В этот день русские люди выходили в поле встречать первых весенних птиц. По народным приметам судили о будущем урожае, о продолжительности весны и лета, — пояснил представитель библиотеки.
По его словам, в этот день также пели песни, водили хороводы, устраивали игры, варили кашу в большом котле на костре из разных круп, в основном — из дробленой пшеницы и гречки.
В завершении мероприятия посетители отведали гречневую кашу. (вт)
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