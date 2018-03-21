Viber и TechStars запустили стартап-акселератор для проектов в сфере AR и обмена сообщениями

Владелец мессенджера Viber и акселератор TechStars запустили программу для технологических стартапов. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на представителей японской компании Rakuten, партнера TechStars.

Программа стартует в июле, а демо-день пройдет 11 октября. На демо-дне финалисты получат возможность представить свои проекты группе инвесторов. Rakuten отберет 10 стартапов, которые отправятся на финал в Сингапур и получат конвертируемый займ в размере в $100 тысяч.

Подать заявку можно до 8 апреля 2018 года. Принять участие в акселераторе могут стартапы в сферах обмена сообщениями, групповых покупок, платежей, AR и VR и других направлениях.

В конце февраля Сингапур в третий раз подряд возглавил рейтинг наиболее благоприятных городов-стран для миграции, составленный банком HSBC вместе с компанией YouGov.

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Экспаты оценивали страну по трем категориям: экономика (перспективы карьерного роста, уровень зарплаты и возможность заниматься предпринимательством), опыт проживания (качество жизни, доступность товаров и услуг) и возможность для переезда с семьей (уровень и доступность образования).

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