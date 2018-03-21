Парки Кисловодска пропылесосят

В Кисловодске уборку парков и скверов будут проводить с помощью садовых пылесосов. Городские коммунальные службы уже закупили необходимую технику.

«Уборку парковых зон, скверов, улиц с помощью такой спецтехники практикуют многие города. Сегодня опробовали ее в работе на Курортном бульваре. <> Действительно, эти специальные пылесосы экономят время, и, подучившись на них работать, специалисты МБУ ГЭС смогут выполнять свою работу на другом, более качественном уровне», — сообщил глава города-курорта Александр Курбатов. Его слова передаются на сайте мэрии.

Всего в Кисловодске будет 10 садовых пылесосов. С помощью такой техники можно убирать листву, скошенную траву, песок с дорожек и мелкий мусор.