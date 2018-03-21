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Дети из воскресной школы в Текстильщиках посетили Николо-Перервинскую обитель
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Дети из воскресной школы в Текстильщиках посетили Николо-Перервинскую обитель 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники третьего и четвертого классов воскресной школы для детей «Княжичи», которая действует при храме святого Андрея Боголюбского на Волжском, стали участниками экскурсии по Николо-Перервинской обители. Об этом рассказал иерей храма Кирилл Краев.
— Экскурсию по монастырю провел студент Перервинской духовной семинарии. Он поведал детям об истории храмов монастыря, современных чудесах и о том, как непросто учиться семинаристам. Мало кто знает, что Иверский собор монастыря, построенный в начале ХХ века, является одним из самых больших в Москве. Его высота с крестом достигает 70 метров. В советское время в нем располагался завод, а в 90-е годы его вернули церкви. Теперь на территории монастыря действуют четыре храма, семинария, несколько корпусов общежития, рядом с обителью находится православная гимназия, — добавил Кирилл Краев.
Напомним, что храм Андрея Боголюбского расположен по адресу ул. Окская, д. 2/15, стр. 3. (мю)
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