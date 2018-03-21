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Тело дня: дочь Брюса Уиллиса Талула показала суперстройную фигуру в трикотажном бикини с ремнем
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Тело дня: дочь Брюса Уиллиса Талула показала суперстройную фигуру в трикотажном бикини с ремнем 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
24-летняя Талула Бэль Уиллис сейчас отдыхает на Багамах и островах Теркс и Кайкос со своей 26-летней сестрой Скаут ЛаРу и с удовольствием делится фотографиями с пляжа. На новом фото в Instagram художницы девушки позируют в бикини: Скаут в розовом, а Талула — в трикотажном голубом, украшенном ремнем. Суперстройные фигуры на фоне голубого неба выглядят особенно эффектно. — подначивает девушка хейтеров в подписи к курортному фото. А тебя раздражает разглядывать чужие отпускные фотоотчеты? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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