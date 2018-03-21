Тело дня: дочь Брюса Уиллиса Талула показала суперстройную фигуру в трикотажном бикини с ремнем 

24-летняя Талула Бэль Уиллис сейчас отдыхает на Багамах и островах Теркс и Кайкос со своей 26-летней сестрой Скаут ЛаРу и с удовольствием делится фотографиями с пляжа. На новом фото в Instagram художницы девушки позируют в бикини: Скаут в розовом, а Талула — в трикотажном голубом, украшенном ремнем. Суперстройные фигуры на фоне голубого неба выглядят особенно эффектно. — подначивает девушка хейтеров в подписи к курортному фото. А тебя раздражает разглядывать чужие отпускные фотоотчеты? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram