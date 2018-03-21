Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования 

«Жалоба направлена в ЕСПЧ. В ней говорится, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека», — сказал адвокат.
В декабре 2017 года Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Теперь мессенджеру может грозить блокировка на территории России. ФСБ требовала доступ к переписке пользователей, однако не предоставила судебных актов, которые бы разрешали такой доступ, и не установила гарантий безопасности информации.