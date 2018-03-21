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В Казани бухгалтер перечислила дочери почти 3 500 000 рублей
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В Казани бухгалтер перечислила дочери почти 3 500 000 рублей 

Казанский Портал 2 часа назад
Заместитель главного бухгалтера одной из общественных организаций Казани обвиняется в хищении более 11 000 000 рублей.
Женщина занималась клиентскими платежами. Часть денег она перечисляла на счета фирм, предоставленных юристом организации. Вместе им удалось присвоить более 1 117 000 рублей.
В дальнейшем заместитель главного бухгалтера действовала в одиночку. Аналогичным образом она похитила 6 542 000 рублей. Женщина не могла остановиться и перечислила на банковскую карту дочери почти 3 500 000 рублей.
Сейчас заместитель главного бухгалтера находится под домашним арестом, юрист — под подпиской о невыезде. На двухкомнатную квартиру, гараж и расчетный счет обвиняемых наложен арест, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
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