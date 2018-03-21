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Одни разговоры и никаких мер: Ассоциация родительских комитетов ответила на стрельбу в школе Шадринска
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Одни разговоры и никаких мер: Ассоциация родительских комитетов ответила на стрельбу в школе Шадринска 

360tv.ru 2 часа назад
В Ассоциации родительских комитетов и сообществ прокомментировали стрельбу в курганской школе, где ученица открыла стрельбу по одноклассникам из пневматики. По мнению главы Ассоциации Ольги Летковой, которую процитировал сайт RT, избежать повторения таких ситуаций можно лишь благодаря конкретным действиям.
Разговоров на эту тему было много, а мер практически никаких не принято
Ольга Леткова.
Наличие в школе охранников Леткова назвала сомнительной мерой. По ее словам, родительская общественность давно говорит о необходимости создания для роста и формирования личности детей благоприятной атмосферы.
«Нельзя их пускать на самотек», — подчеркнула глава Ассоциации. Немаловажную роль в этом играет и регулирование доступного
интернет-пространства. По словам Летковой, информацию, которую получают дети, необходимо ограничивать. Помимо прочего, нужны и санкции для провайдеров, чтобы те заранее вычищали запрещенный контент.
«Полная свобода несформировавшейся личности приводит именно к таким последствиям — к громким нападениям в школах», — заключила Ольга Леткова.
Проверкой обстоятельств стрельбы в школе № 15 Шадринска занялись прокуратура и Следственный комитет. Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц. Школьницу, напавшую на одноклассников, задержали. Она и две ее сообщницы находятся на допросе у следователей.
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