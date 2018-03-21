«Визави с миром». А. Манойло о выборах, «деле Скрипаля» и истерии Запада. Часть 1Речь в программе также пойдет о причинах провала кандидата от Коммунистической партии РФ на президентских выборах, ситуации в Сирии и Корее, о том, чем грозит региону война в Йемене между коалицией суннитских государств и хуситами, о политических итогах первого года президентства в США Дональда Трампа и его противостоянии с оппозицией. Гость программы также расскажет об антироссийской истерии в странах Европы, «деле Скрипаля» и позиции Великобритании.
Гость программы: доктор политических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.
Ведущий: Армен Оганесян.
Вторая часть аудиверсии программы будет опубликована позднее.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!