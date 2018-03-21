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Путешественник Павел Конюхов поделится с воронежцами маршрутами экспедиций
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Путешественник Павел Конюхов поделится с воронежцами маршрутами экспедиций 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
А также расскажет о курьёзных случаях в поездках и ответит на вопросы горожан. Путешественник Павел Конюхов встретится с воронежцами в «Амитале на Пушкинской» в 12:00 субботы, 24 марта. Он поделится сокровенными тайнами, интересными маршрутами экспедиций и расскажет о курьёзных случаях, которые приключались в ним в поездках, сообщил историк Николай Сапелкин. Вход свободный. Кроме того, на встрече презентуют книгу «Братья Конюховы: повелители стихий», авторами которой как раз являются Павел Конюхов и Николай Сапелкин. «Книга по сути является фотоэнциклопедией жизни и путешествий знаменитых братьев», отметил историк. Павел Конюхов — путешественник, писатель, художник, заслуженный мастер спорта СССР, член Союза художников России, Русского географического общества. Младший брат путешественника Федора Конюхова. Летом 2016 года Павел Конюхов объехал на велосипеде всё побережье Ледовитого океана. Подробнее читайте здесь. Фёдор Конюхов — советский и российский путешественник, писатель, художник, обладатель национальной премии «Хрустальный компас». Совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех семи вершинах, на Южном и Северном полюсах. Екатерина Трещикова
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