Скоростной трамвай между Челябинском и Копейском включили в Стратегию-2035

Проект высокоскоростной трамвайной сети между Челябинском Копейском включили в Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года — этот вопрос обсудили на заседании комитета по промышленной политике и транспорту областного парламента, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».

Предполагается, что высокоскоростной трамвай между Челябинском и Копейском разгрузит автомобильную дорогу и будет способствовать развитию прилегающих территорий. Кроме того, не исключено, что линию скоростного трамвая продолжат до Нового Кременкуля.

В целом Стратегия предусматривает развитие и модернизацию электространспорта в городах Челябинской области — новые вагоны позволят сэкономить на 35% электроэнергию. К развитию этого направления будут привлекать и частников.

Впрочем, в некоторых городах — например, Миассе , где электропарк сильно изношен, рассматривается вариант отказа от трамваев. Здесь будут курсировать автобусы на газомоторном топливе или на электричестве.

«В Европе уже целые города вводят запрет на въезд в центр автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания — нам тоже надо идти по этому пути, — заявил председатель комитета Павел Шиляев . — В Лондоне такой запрет начнёт действовать уже с 2020 году. Даже в Минске курсируют автобусы на электротяге — каждому на зарядку требуется не более 4 минут».

По мнению депутатов, введение платных парковок в центре Челябинска также будет способствовать развитию общественного транспорта.