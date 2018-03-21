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Скоростной трамвай между Челябинском и Копейском включили в Стратегию-2035
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Скоростной трамвай между Челябинском и Копейском включили в Стратегию-2035 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Проект высокоскоростной трамвайной сети между Челябинском и Копейском включили в Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года — этот вопрос обсудили на заседании комитета по промышленной политике и транспорту областного парламента, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
Предполагается, что высокоскоростной трамвай между Челябинском и Копейском разгрузит автомобильную дорогу и будет способствовать развитию прилегающих территорий. Кроме того, не исключено, что линию скоростного трамвая продолжат до Нового Кременкуля.
В целом Стратегия предусматривает развитие и модернизацию электространспорта в городах Челябинской области — новые вагоны позволят сэкономить на 35% электроэнергию. К развитию этого направления будут привлекать и частников.
Впрочем, в некоторых городах — например, Миассе, где электропарк сильно изношен, рассматривается вариант отказа от трамваев. Здесь будут курсировать автобусы на газомоторном топливе или на электричестве.
«В Европе уже целые города вводят запрет на въезд в центр автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания — нам тоже надо идти по этому пути, — заявил председатель комитета Павел Шиляев. — В Лондоне такой запрет начнёт действовать уже с 2020 году. Даже в Минске курсируют автобусы на электротяге — каждому на зарядку требуется не более 4 минут».
По мнению депутатов, введение платных парковок в центре Челябинска также будет способствовать развитию общественного транспорта.
Но не все проекты получили поддержку — в комитете, например, засомневались нужна ли скоростная железнодорожная линия между Челябинском и Магнитогорском. При автобусах, которые отправляются каждые 40 минут и при цене билета в 500 рублей, услуги железной дороги на этом направлении могут быть нерентабельными.
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