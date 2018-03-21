До ЧМ-2018 в Ростове отремонтируют 21 улицу

Начиная с 10 апреля в Ростове-на-Дону начнутся ремонтные работы на дорогах. Как сообщает городская администрация, до Чемпионата мира по футболу-2018 будет отремонтирована 21 улица. Работы будут проводиться в рамках Приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В частности, речь идет о проспектах Космонавтов, Шолохова, и Королева, переулке Университетском, улицах Зенитчиков, Локомотивной, Самойловской и Возрождения. Уже к середине мая закончат ремонт дорожного полотна на улицах 1-й Конной Армии, 14-я Линия, Мечникова между Нансена и Доломановским, Малиновского (ул. Доватора — пр. Коммунистический), Мартовицкого (ул. Нариманова — ул. Евдокимова), Смотровая (ул. Мечникова-ул. Возрождения), Балакирева, Лермонтовская (пр. Ворошиловский-пр. Чехова), Краснокурсантская (ул. Плиева-ул. Мартовицкого), Тренева (пр. Стачки — ул. Крупской), площади Комбайностроителей, переулках Семашко и Соборном.

Также ведется ямочный ремонт. К примеру, в ночь на 21 марта выполнены работы на 8 объектах общей площадью 508 кв м.