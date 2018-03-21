До ЧМ-2018 в Ростове отремонтируют 21 улицу 

Начиная с 10 апреля в Ростове-на-Дону начнутся ремонтные работы на дорогах. Как сообщает городская администрация, до Чемпионата мира по футболу-2018 будет отремонтирована 21 улица. Работы будут проводиться в рамках Приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В частности, речь идет о проспектах Космонавтов, Шолохова, и Королева, переулке Университетском, улицах Зенитчиков, Локомотивной, Самойловской и Возрождения. Уже к середине мая закончат ремонт дорожного полотна на улицах 1-й Конной Армии, 14-я Линия, Мечникова между Нансена и Доломановским, Малиновского (ул. Доватора — пр. Коммунистический), Мартовицкого (ул. Нариманова — ул. Евдокимова), Смотровая (ул. Мечникова-ул. Возрождения), Балакирева, Лермонтовская (пр. Ворошиловский-пр. Чехова), Краснокурсантская (ул. Плиева-ул. Мартовицкого), Тренева (пр. Стачки — ул. Крупской), площади Комбайностроителей, переулках Семашко и Соборном.
Также ведется ямочный ремонт. К примеру, в ночь на 21 марта выполнены работы на 8 объектах общей площадью 508 кв м.
Затем на время проведение ЧМ-2018 будет сделан перерыв, а затем до 25 октября будут отремонтированы еще 22 объекта, в том числе: ул. Нансена (ул. Шеболдаева-пл. Страны Советов), ул. Вересаева (ул. Стальского-пр.40-летия Победы), ул. Троллейбусная, ул. Неклиновская, пер. Автобусный, ул. Агрегатная, пер. Ахтарский, ул. 20-летия Октября (ул. Зеленая-ул. Днепропетровская), ул. Зелёная и другие. Всего на ремонт дорог будет направлено 809,7 тыс. руб. До конца года на эти средства будет отремонтировано 47,8 км. Ранее градоначальник Виталий Кушнарев отметил, первоочередным вопросом является качество дорог. По его словам, на всех стадиях ведется тройной контроль качества.