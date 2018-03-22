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В Магаданской области создадут ТОР «Колыма»
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В Магаданской области создадут ТОР «Колыма» 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Территорию опережающего развития (ТОР) «Колыма» с общим объемом инвестиций 3,3 млрд рублей планируется создать в Магаданской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В рамках ТОР «Колыма» планируется объединить восемь инвестиционных проектов. Среди них проект модернизации энергосистем в поселках Талая и Эвенск, рыбоперерабатывающий завод и тепличный комплекс в Эвенске, строительство туристического комплекса на острове Завьялова, турбазы у поселка Купка Омсукчанского района, туристическо-рекреационного комплекса на базе санатория «Талая». В перспективе — создание туристических объектов на минеральных источниках Мотыклей в Ольском, и Таватум — в Северо-Эвенском районах", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, региональный бюджет уже в 2020 году сможет получать от предприятий ТОР свыше 300 млн рублей дополнительных доходов ежегодно.
Как отметил губернатор региона Владимир Печеный, в ближайшее время проект ТОР будет направлен на утверждение в Минвостокразвития.
"Мы ожидаем положительного решения и рассчитываем на создание дополнительных рабочих мест и налоговой базы. Кроме того, реализация инвестиционных проектов ТОР даст толчок к развитию инфраструктуры, а на ее базе возможно создание новых предприятий и новых проектов", — цитирует пресс-служба слова губернатора.
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