Роспотребнадзор назвал лидеров по профзаболеваниям в Свердловской области

В целом 80% профзаболеваний приходится на горно-металлургическую промышленность, рассказала Диконская на пресс-конференции. Как указано в презентации, подготовленной управлением, в прошлом году в области снизилось общее число работников, занятых в не соответствующих гигиеническим нормативам условиях. Если в 2016 году в них работал каждый пятый свердловчанин, то в 2017 году — только 17,1%.

Показатель профзаболеваемости (число случаев на 10000 человек) в прошлом году составил 0,65, в позапрошлом — 0,79. Почти 29% заболеваний приходится на органы слуха, 28,26% — на вибрационную болезнь, 21% — на дыхательную систему.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно на Качканарском ГОКе (принадлежит «Евразу» ) погиб рабочий. Во время ремонта экскаватора на 27-летнего мужчину рухнула стрела.

Фото: ЕВРАЗ