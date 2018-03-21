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Роспотребнадзор назвал лидеров по профзаболеваниям в Свердловской области
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Роспотребнадзор назвал лидеров по профзаболеваниям в Свердловской области 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В целом 80% профзаболеваний приходится на горно-металлургическую промышленность, рассказала Диконская на пресс-конференции. Как указано в презентации, подготовленной управлением, в прошлом году в области снизилось общее число работников, занятых в не соответствующих гигиеническим нормативам условиях. Если в 2016 году в них работал каждый пятый свердловчанин, то в 2017 году — только 17,1%.
Показатель профзаболеваемости (число случаев на 10000 человек) в прошлом году составил 0,65, в позапрошлом — 0,79. Почти 29% заболеваний приходится на органы слуха, 28,26% — на вибрационную болезнь, 21% — на дыхательную систему.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно на Качканарском ГОКе (принадлежит «Евразу») погиб рабочий. Во время ремонта экскаватора на 27-летнего мужчину рухнула стрела.
Фото: ЕВРАЗ
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