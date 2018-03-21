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Подмосковье поспособствует выделению торговых площадей под магазины по франшизе «Фасоль»
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Подмосковье поспособствует выделению торговых площадей под магазины по франшизе «Фасоль» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Власти Подмосковья проработают программы комфортного предоставления торговых площадей под магазины по франшизе «Фасоль», сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
В среду в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске открылась специализированная выставка METRO EXPO 2018, которая будет проходить до 23 марта. Выставка принимает более 350 экспонентов и 23 тысячи посетителей из 49 регионов. В рамках METRO EXPO запланировано более 500 мероприятий.
«Продвижение разных форматов METRO на подмосковным рынке, в первую очередь, это франшиза «Фасоль» — очень интересный проект с учетом тех условий, которые предлагает другой партнер Московской области — Сбербанк. Мы готовы предоставлять отдельные программы по предоставлению площадок и помещений под такие магазины», — сказал Буцаев журналистам.
Он отметил, что возможность получения кредита на открытие собственного дела в виде торговой точки по франшизе «Фасоль» — это пакетное решение, которое позволит инициатору проекта быстро пройти все процедуры и открыть новый магазин.
«Для нас это не только возможность развития альтернативной торговой сети в виде малой формы торговли, но и увеличение количества малого и среднего бизнеса, канал продвижения продукции малого и среднего бизнеса», — заключил Буцаев.
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