Огород или усадьба? Депутаты Сургута дали ответ на дачный вопрос

История вопроса такова. В генеральном плане города, включая версию 2010 года, территории вокруг Восточной объездной дороги находились в зоне городских лесов, где запрещена какая-либо хозяйственная деятельность. Но при корректировке документа в 2015 году часть этих земель были переведены в зону СХ-3, где предполагается территория садово-огороднических товариществ. По информации, направленной депутатам, в 2017 году на указанные территории были поданы заявки на предоставление земельных участков СНТ «Маяк» и СНТ «Бородино», в списках членов которых включено свыше 200 человек, стоящих в очереди на предоставление земельных участков в администрации.

Но чуть позже, при подготовке нормативных документов для передачи земли гражданам, выяснилось, что общая площадь городских лесов согласно обновленному генплану сократилась более чем на 300 гектаров. Поэтому в администрации решили включить реверс и вернуть выделенные под дачи территории в статус зеленого щита города.

«Эти территории исторически всегда находились в зоне городских лесов вплоть до 2015 года. При корректировке генплана исполнителем была допущена ошибка, просчет, когда не были просчитаны площади, сколько было и сколько остается. Но по Лесному кодексу запрещается сокращать зону защитных лесов. Поэтому, чтобы соблюсти баланс, решено те территории, которые на перспективу планировались под разные цели, вернуть в статус городских лесов», — пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства — главный архитектор Алексей Усов

Именно это решение и вызвало негодование членов садоводческих некоммерческих товариществ и подвигло на обращение к депутатам. Более того — несостоявшиеся дачники намерены написать письмо президенту России с жалобой на действия администрации.

«Основным и единственным аргументом администрации, является необходимость некоего «соблюдения баланса площади городских лесов». За основу отсчета соблюдения баланса взят почему-то 2010 год. Но не трудно предположить, что произойдет с городом и его жителями, если вдруг специалисты администрации заходят соблюсти баланс лесов, например, 1956 года», — говорит председатель СНТ «Бородино» Андрей Ляшенко.

В ходе слушаний и во время заседания думы Сургута ряд депутатов заняли позицию дачников, предложив, раз уж следует соблюсти баланс лесов, перевести в их статус пойменные неудобья, непригодные для садоводства. Но большинство городских парламентариев с этим не согласились и поддержали администрацию: во-первых, федеральное законодательство необходимо исполнять, а во-вторых, попросту жалко отдавать под огороды и дачную застройку зрелые хвойные леса, где встречаются столетние кедры.

«Мы не имеем права уменьшать площадь городских лесов, это уголовно наказуемо. Это касается и безопасности, и экологии города. Резервы для развития дачного движения у нас есть: под территорию СХ-3, которая предусматривает размещение садоводческих товариществ, но которые еще не оформлены в пользование, предусмотрено 178 га. А речь идет о переводе в городские леса территории площадью в 38 га. Мы заняли принципиальную позицию, потому что на этой территории растет лес, который необходимо сохранить ради наших будущих поколений, и мы сами хотим еще пожить в этом городе. Не все меряется домами в этом мире», — прокомментировала решение председатель думы Сургута Надежда Красноярова.

Отметим, что в Сургуте на данный момент существует более 80-ти садоводческих товариществ. Общая площадь дач составляет 2951 га, в то время как площадь жилой застройки города — 1993 га. То есть садами и огородами занята территория в 1,5 раза больше, чем территория, на которой живут горожане. И количество желающих получить у городских властей участок под дачу достаточно велико — в списке очередников зарегистрировано 6 тысяч человек, именно для них и зарезервированы 178 га городской земли в зоне СХ-3.

Что касается жалобщиков из СНТ «Бородино», то с ними не все так просто, уверены депутаты. Многие желающие получить землю вовсе не планируют разбивать на ней грядки под морковку и высаживать картошку. Дача сегодня воспринимается как возможность обзавестись приличным загородным домом с обязательными гаражом и баней, своего рода усадьбой, где можно жить круглый год.

«Эти граждане — 110 человек — они не нуждающиеся. Просто решили организовать свой кооператив, построить хорошие дома. По сути это бизнес, который не решает никаких социальных задач. Просто они решили пожить там», — пояснила спикер думы Сургута.

Эта ситуация хорошо известна. Обжившись на огородных землях, собственники загородной недвижимости начинают требовать от властей строительства дорог, организации медицинской помощи и транспортного обслуживания. Например, прошлой зимой депутатам уже пришлось решать вопрос подвоза школьников, живущих в дачных товариществах, в учебные учреждения города. Деньги на эти цели были выделены из бюджета муниципалитета.

По мнению председателя комитета думы по городскому хозяйству Виктора Пономарева, люди часто не различают понятия «дачное товарищество» и «индивидуальная жилая застройка», которая как раз предполагает создание полноценных микрорайонов малоэтажной застройки. Получив землю «под дачу» многие зачастую его забрасывают — слишком дорого обходится освоение и благоустройство для постоянного проживания.

«Мы столкнулись с тем, что вроде бы благие намерения — дать людям землю бесплатно. Ну выдали бы мы несколько гектар, зашло бы условно 20 человек. Разбили участки, землю облагородили, отсыпали. И они начали понимать: дальше нужна электроэнергия. А сколько это стоит? А это стоит там 20 млн, чтоб протащить линию в 20 км. Дальше нужен газ. Потому что отапливать дома и теплицы электроэнергией очень дорого. Газ взять негде. Поэтому заходят много, начинают деятельность, и половина отказывается. А участок уже выделен, зона существует, в генплане это все забито, и потом вернуть эти участки в зону городских лесов, мы бы потом не вернули», — сказал Виктор Пономарев