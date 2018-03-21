Горожане выбрали для благоустройства парки на окраинах Уфы

Более 450 тысяч жителей Уфы проголосовали за общественные территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 18 марта на 292 счетных участках во всех районах города. Об этом сообщили в администрации Уфы.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает выделение денежных средств из федерального бюджета для благоустройства общественных пространств, — сообщает пресс-служба уфимской мэрии. — Обязательное условие для получения федеральных средств — участие горожан в отборе территорий, которые необходимо благоустроить. По заявкам горожан в Уфе был сформирован список из десяти объектов. Они будут включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 года. По результатам общественного рейтингового голосования определяется очередность их благоустройства».

Каждый уфимец от 14 лет мог отдать свой голос как за одну, так и за несколько общественных территорий, дизайн-проекты благоустройства которых были представлены на каждом счетном участке. Всего проголосовало 450 630 человек. Это 54% от общего числа жителей, которые могли принять участие в рейтинговом голосовании, включая подростков от 14 до 18 лет.

Рейтинг общественных территорий Уфы по итогам голосования:

1. Парк культуры и отдыха «Кашкадан» — 103 194 голоса

2. Сквер «Волна» — 86 907 голосов

3. Парк имени Ивана Якутова — 86 344 голоса

4. Улица Максима Рыльского — 84 432 голоса

5. Набережная реки Уфа — 82 571 голос

6. Парк культуры и отдыха «Нефтехимиков» — 81 337 голосов

7. Парк «Первомайский» — 78 979 голосов

8. Непейцевский дендропарк — 57 486 голосов

9. Парк культуры и отдыха «Демский» — 34 029 голосов

10. Сквер «Каменная река» — 33 091 голос

Уже в этом году будут благоустроены парк «Кашкадан» и сквер «Волна». В парке «Кашкадан» благоустройство продолжится — первый этап работ проведен в 2017 году. В дальнейшем предполагается устройство летних волейбольных площадок, трибун для зрителей, спортивных площадок с тренажерами, велодорожек, замена тротуарного покрытия на более современное с изменением пешеходных путей, озеленение территории, обустройство набережной озера. В сквере «Волна», помимо традиционной входной группы, освещения, парковых скамеек и урн, будут обустроены велосипедные дорожки, детский уличный городок, скейт— и веревочный парк, а также появятся волейбольная площадка и футбольное поле.

Остальные восемь общественных пространств будут благоустроены в течение 2018-2022 годов.

Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь:

http://ufacity.info/gorodsreda/project.php