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5 горячих фото Софии Ротару (ей 70), которые взорвали ее Instagram
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5 горячих фото Софии Ротару (ей 70), которые взорвали ее Instagram 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
1  Практически под каждой фотографией Софии Михайловны можно найти множество лайков, восторженных комментариев, признаний в любви и комплиментов. Немногие советские артистки могут похвастаться таким успехом. Фанаты часто сравнивают Ротару с голливудскими красотками, над которыми, кажется, время не властно. В общем-то так оно и есть.
2  София с успехом сочетает работу и отдых, и часто делится в Instagram кадрами из путешествий. Только вот геопозицию почему-то не указывает. Думаем, специально сохраняет интригу, заставляя поклонников гадать, родной ли это Крым или все же заграничные курорты. А вы вот как думаете?
3  «Богиня», «красавица наша», «королева», «настоящая звезда», «очаровательная», «самая лучшая», — такие комментарии можно найти в профиле певицы под этим фото. Мы не знаем, куда София Ротару дела хейтеров (если они вообще у нее были), но, кажется, некоторым нашим селебам стоило бы взять у нее мастер-класс на тему «Как сделать фото в Instagram, чтобы оно всем понравилось».
4  А вот кадр, сделанный на борту частного самолета. Опубликуй такое Анастасия Волочкова, ее бы уже «заклевали» завистницы и обвинили в наглой демонстрации чрезмерной роскоши. Но когда на частном самолете летит Ротару, это не вызывает вопросов. Подозреваем, что поклонники просто не заметили, что там вообще за самолет. Главное ведь — красивая женщина на борту.
5  Нет, это не подружки. Просто София Михайловна выглядит как старшая сестра своей внучки Софии. Мы, как и поклонники певицы, не перестаём удивляться тому, как ей на протяжении стольких лет удается сохранять красоту и поддерживать себя в форме. Кстати, недавно у нас вышел материл о звездных красотках, которые выглядят едва ли не ровесницами своих дочерей. Но чтобы почти ровесницами внучек…
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