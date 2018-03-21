Работу по акционированию Мострансавто планируют начать до конца года

«Акционирование Мострансавто запланировано на 2018-2019 гг. Основными задачами акционирования являются реструктуризация государственного сектора экономики региона и создание условий устойчивого экономического развития», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в связи с акционированием предприятия изменится структура его управления. Так, акционером (100% акций) Мострансавто станет правительство региона, а в совет директоров войдут представители Минтранса , Минмособлимущества и единоличный исполнительный орган — генеральный директор. В пресс-службе уточнили, что перед тем, как Мострансавто изменит форму собственности, предстоит провести работу по оптимизации деятельности предприятия. «Оптимизация включает несколько направлений. Прежде всего, это внедрение безналичных способов оплаты проезда, что сделает данный сегмент доходов наиболее прозрачным, а также — контроль транспортной работы. Уже сейчас реализован комплекс мер. Так, с 1 марта в автобусах Мострансавто введена оплата проезда бесконтактной картой любого банка или гаджетами с функцией бесконтактной оплаты. Ежедневно совершается порядка 2 тыс. транзакций. Прогнозируется, что к концу месяца этот показатель будет составлять не менее 20 тыс. Кроме того, среди пассажиров по-прежнему остается востребованным использование транспортной карты „Стрелка“. Доля оплаты поездок по этой карте в Мострансавто составляет 76%. Также будет проведена централизация бухгалтерии, которая позволит вести централизованный учет и оптимизировать расходы предприятия», — пояснили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные компании-перевозчика.

Кроме того, как указали в пресс-службе, планируется заключение контракта жизненного цикла.

«Техническое обслуживание части транспортных средств автопарка будет передано в стороннюю организацию. В семилетней перспективе экономия составит 1,2 млрд руб. Помимо экономической целесообразности, нововведение также положительно скажется на качестве ремонта автобусов и, соответственно, выполнении транспортной работы», — добавили в пресс-службе Минмособлимущества.