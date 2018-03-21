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Кота на 14-метровом дереве оставили спасатели
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Кота на 14-метровом дереве оставили спасатели 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В 13.00 в среду, 21 амрта, на телефон оперативного дежурного поступила просьба снять с дерева кота на улице Пасечная, 1, сообщают «Спасатели МАСС».
Как выяснилось, животное забралось на самую верхушку березы и не желает спускаться вниз, оглашая ближайшую округу своим мяуканьем.
Когда экипаж спасателей приехал на место вызова, выяснилось, что высота, на которую забрался кот, действительно оказалась большой — 12-14 метров. Учитывая, что ветви дерева не выдержат вес взрослого человека, спасатели подниматься и рисковать жизнью не стали.
«Чаще всего животные забираются на деревья и слезают оттуда без участия человека, самостоятельно», — успокоили спасатели переживающих жителей. А вот любая попытка помочь приводит к обратному эффекту — животное только забирается еще выше, пугаясь своего спасителя.
Кот забрался на высоту примерно 12-14 метров. Фото vk.com/mass54
Нельзя не вспомнить счастливого кота, которого спасли пожарные. Его фото потрясло социальные сети. Зверя достали из-под завала, и он был похож, по словам очевидцев, «на комок страха». Смог успокоиться только на руках хозяйки.
Напомним, плач котенка в коллекторе Кольцово случайно услышали диггеры во время одной из вылазок. На поиски животного в лабиринтах под землей ушло около 30 минут. Счастливчиком оказался белый котенок, которого вытащили на поверхность и отмыли.
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