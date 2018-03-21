Инструкция V1.ru: как в гололед пройти по Волгограду и не попасть в травмпункт

Дождь и легкий минус сделали свое дело: улицы Волгограда превратились в каток. Пройти по нему в обычной обуви — целое искусство. Спасатели МЧС поделились советами, которые спасут ваши конечности, а возможно, и вашу жизнь.

Базовый совет: в гололед нужно внимательнее смотреть под ноги и подбирать подходящую обувь. Она должна быть практичной, желательно на плоской и ребристой подошве. Девушкам специалисты советуют отказаться от высоких каблуков и выбирать каблуки небольшой квадратной формы.

— Очень важно вынуть руки из карманов. Свободные руки в случае падения помогут удержать равновесие или смягчить удар. Если же падение неизбежно, надо сгруппироваться, прижав подбородок к груди. Тогда риск сотрясения будет ниже, — рассказывают в МЧС.

Стоит обходить стороной места с наклонной поверхностью, где легко можно поскользнуться, и не отвлекаться на звонки по мобильному телефону.

Возле дорог и при переходе проезжей части надо быть крайне осторожным и помнить, что на скользкой дороге водитель не сможет мгновенно остановиться. Так что не торопитесь, потратьте время и убедитесь, что вас пропускают.

Если вы все-таки поскользнулись на скользком тротуаре или на вас с крыши упала сосулька, то можно обратиться к коммунальщикам за компенсацией травмы. Как это сделать?

Сначала нужно поехать в травмпункт или вызвать на место происшествия скорую помощь. Обязательно нужно будет сохранить справки от врача, в которых перечислены полученные вами травмы и дата посещения.

На месте, где вы получили травму, надо снять фото или видео и найти свидетелей случившейся с вами неприятности. Затем по предписаниям врачей и чекам на лекарства надо подсчитать сумму нанесенного вам ущерба, чтобы установить размеры компенсации.

Когда это будет сделано, в управляющую компанию, которая обслуживает территорию, где вы получили травму, надо будет направить претензию с требованием устранить нарушения в содержании общего имущества многоквартирного дома, а также возместить вам ущерб.

Если в течение 10 календарных дней в УК вам не ответят, то нужно обратиться с письменным заявлением в Госжилинспекцию и обязательно убедиться в том, что оно зарегистрировано. Ждем до 30 календарных дней. Если не требуется специальной проверки по жалобе, то ответ должен быть готов в течение 15 дней.

Если это не помогло, то нужно направить заявление с требованием выплатить компенсацию в районный суд по месту нахождения организации, месту вашего жительства или месту причинения вреда. К заявлению надо приложить документы, подтверждающие понесенные вами расходы.

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