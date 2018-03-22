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В Перми нашли пенсионерку, пропавшую в лесу два дня назад
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В Перми нашли пенсионерку, пропавшую в лесу два дня назад 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Пожилую пермячку, пропавшую 20 марта на прогулке в Черняевском лесу, обнаружили сотрудники полиции. Женщину доставили домой.
Вечером 20 марта 71-летняя Галина Вдовенко ушла на прогулку в лес около ДКЖ и не вернулась. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. Женщина страдает проблемами с памятью. На следующий день волонтеры и полицейские вышли на поиски пенсионерки. Нашли ее уже ближе к ночи в районе Верхних Муллов сотрудники полиции.
— Галина Ивановна найдена, едет домой, большое спасибо всем за помощь, — сообщили волонтеры.
Ранее в Перми пропал студент пермского университета. Через три дня молодой человек сам вернулся домой. По словам родственников, он всё это время гулял по центру города.
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