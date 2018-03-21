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Ушла в лес и не вернулась: в Перми ищут пенсионерку, страдающую потерей памяти
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Ушла в лес и не вернулась: в Перми ищут пенсионерку, страдающую потерей памяти 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Галина Ивановна Вдовенко ушла на прогулку в лес и не вернулась. Родные просят о помощи. Они говорят, что у женщины проблемы с памятью.20 марта 71-летняя Галина Вдовенко пропала. В 18:30 она ушла гулять в лес и не вернулась. Это было в районе ДКЖ. По словам родственников, ранее женщина не пропадала. У Галины проблемы со здоровьем. — Мама страдает потерей памяти, у неё бывали галлюцинации, — рассказала 59.ru дочь пропавшей Анна. — Ушла вчера прогуляться в лес, не взяла с собой ни телефона, ни ценных вещей. Обычно возвращалась через час-полтора, а вчера не вернулась. Родственники подали заявление в полицию Дзержинского района. — Женщина пропала вчера, сегодня приняли заявление, — пояснили 59.ru в пресс-службе МВД. — Поиски начаты. Галина Ивановна была одета в чёрную кожаную кепку, тёмно-зелёную куртку, чёрную юбку и чёрные кожаные ботинки. Рост 158 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза, волосы тёмно-русые с сединой. Из особых примет — родинка слева у носа. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просим обращаться по телефону 02.
Ранее в Перми пропал и нашёлся студент пермского университета.
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