Сенатор предложил штрафовать чиновников за иностранные слова в речи

"Закон о русском языке прямо говорит, если в языке есть эквивалент, то никто не имеет права применять в государственной лексике иностранные слова", — сказал он.

По его словам, чиновников «можно штрафовать на миллионы рублей за бесконечные галлицизмы и так далее».

По мнению сенатора, необходимо определить ответственный орган, контролирующий выполнение закон «О русском языке».

"Предлагаю рекомендовать в сегодняшнем решении правительству определить орган, который уполномочен контролировать выполнение закона «О русском языке», — добавил парламентарий.