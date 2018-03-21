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Сенатор предложил штрафовать чиновников за иностранные слова в речи
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Сенатор предложил штрафовать чиновников за иностранные слова в речи 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров предложил штрафовать чиновников за использование в речи иностранных слов., об этом он заявил в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента, сообщает агентство «Москва».
"Закон о русском языке прямо говорит, если в языке есть эквивалент, то никто не имеет права применять в государственной лексике иностранные слова", — сказал он.
По его словам, чиновников «можно штрафовать на миллионы рублей за бесконечные галлицизмы и так далее».
По мнению сенатора, необходимо определить ответственный орган, контролирующий выполнение закон «О русском языке».
"Предлагаю рекомендовать в сегодняшнем решении правительству определить орган, который уполномочен контролировать выполнение закона «О русском языке», — добавил парламентарий.
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