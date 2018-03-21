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Курганцы добились установки светофора в Заозерном районе
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Курганцы добились установки светофора в Заозерном районе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Объект должен появиться на перекрестке уже в 2018 году.
«Установка светофора на этом участке позволит продлить автобусные маршруты по улице Илизарова до 7 микрорайона», — рассказали общественники.
Отметим, что просьбу решить данный вопрос жители Заозерного опубликовали ранее на портале «Инициативы Зауралья».
Напомним, что в феврале правительство Курганской области приняло решение построить новую детскую поликлинику в Заозерном районе. Поводом для этого стало требование местных жителей — предложение возвести медучреждение было опубликовано в середине декабря прошлого года на сайте «Инициатива 45».
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