Курганцы добились установки светофора в Заозерном районе 

Объект должен появиться на перекрестке уже в 2018 году.
«Установка светофора на этом участке позволит продлить автобусные маршруты по улице Илизарова до 7 микрорайона», — рассказали общественники.
Отметим, что просьбу решить данный вопрос жители Заозерного опубликовали ранее на портале «Инициативы Зауралья».
Напомним, что в феврале правительство Курганской области приняло решение построить новую детскую поликлинику в Заозерном районе. Поводом для этого стало требование местных жителей — предложение возвести медучреждение было опубликовано в середине декабря прошлого года на сайте «Инициатива 45».