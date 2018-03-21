Курганцы добились установки светофора в Заозерном районе

Объект должен появиться на перекрестке уже в 2018 году.

«Установка светофора на этом участке позволит продлить автобусные маршруты по улице Илизарова до 7 микрорайона», — рассказали общественники.

Отметим, что просьбу решить данный вопрос жители Заозерного опубликовали ранее на портале «Инициативы Зауралья».