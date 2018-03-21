Депутаты Лазорин и Пушкин вышли из постоянных комиссий гордумы Нижнего Новгорода 

Депутаты Кирилл Лазорин и Василий Пушкин вышли из составов постоянных комиссии городской думы Нижнего Новгорода. Соответствующее решение было принято в ходе заседания 21 марта.
Как уточнил председатель городской думы Дмитрий Барыкин, Лазорин освобожден от обязанностей члена постоянной комиссии по городскому хозяйству, а Пушкин — по местному самоуправлению.
«На мое имя поступили заявления от депутатов, которые изъявили желание выйти из состава постоянных комиссии», — пояснил Барыкин.
Напомним, депутат Николай Сатаев возглавил постоянную комиссию по экономике, промышленности и предпринимательству.