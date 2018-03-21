В Республике Тыва и Приморском крае стартовал Год добровольца

В Туве официальный старт дали в рамках Республиканского форума добровольцев.

"Пока в наших рядах 70 волонтеров — это студенты республиканского медицинского колледжа. Мы работаем по нескольким направлениям: профориентация школьников в медицину, медико-санитарное просвещение, помощь медицинского назначения на культурно-массовых мероприятиях. На этот год у нас много планов и задач. Будем участвовать в различных форумах федерального значения, выдвигать проект «Школа волонтера-медика»", — рассказал региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Айбес Агбаан.

В Приморье год добровольца открыли совещанием, на котором активисты обсудили планы на 2018 год и проекты, в которых понадобится помощь волонтеров.