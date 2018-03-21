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Собянин открыл новый Центр оперативного управления ГУ МВД России по Москве
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Собянин открыл новый Центр оперативного управления ГУ МВД России по Москве 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В столице открылся новый Центр оперативного управления МВД России по Москве. Летом, во время чемпионата мира по футболу, он возьмет на себя роль главного штаба, откуда будут следить за порядком в городе.
Новое восьмиэтажное здание, в котором и разместился Центр, находится на улице Петровка. Его построили меньше, чем за два года. «Сердце» центра — на четвертом этаже. Здесь установлена специальная «видеостена», где отображается картинка со всех городских камер видеонаблюдения. Система подключена к базам и информационным ресурсам МВД России, правительства Москвы и других органов власти. Именно отсюда во время мирового первенства по футболу полицейские будут следить за безопасностью его гостей и болельщиков. Центр продолжит работу и после турнира. Как заметил Сергей Собянин, приехавший поздравить его сотрудников с новосельем, в московских мероприятиях ежегодно принимают участие более 40 млн человек. И безопасность там как никогда актуальна.
— То, что в последние годы происходит с точки зрения безопасности, не может не радовать. Преступность снижается. И в этом, конечно, большая заслуга правоохранителей, — сказал Собянин. — Мы возвели около десяти капитальных объектов, включая отделения внутренних дел. Около 170 объектов отремонтированы, приведены в порядок.
В новом здании также есть спортзал с тренажерами и боксерским рингом. Для тренировок обустроен интерактивный тир.
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