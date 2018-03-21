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Экспрессы двух направлений МЖД будут останавливаться на платформе «Окружная» с 25 марта
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Экспрессы двух направлений МЖД будут останавливаться на платформе «Окружная» с 25 марта 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
C 25 марта все экспрессы Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги будут останавливаться на платформе «Окружная» для пересадки на МЦК, исключением станут экспрессы сообщением Москва — Большая Волга — Дубна, маршрут следования которых не будет изменен, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Центральная ППК».
«Назначение остановки на платформе «Окружная» даст возможность пассажирам экспрессов совершить пересадку на одноименную станцию МЦК и сократит время в пути для жителей Подмосковья. Таким образом, добраться до любой точки в городе можно будет значительно быстрее», — говорится в сообщении.
ОАО «Центральная ППК» находится в постоянном диалоге с пассажирами для улучшения качества обслуживания. На основе поступающих обращений принимается решение об изменении или корректировках графика движения.
«Пассажиры могут обратиться в компанию с предложением или комментариями через форму обратной связи на сайте, а также оставить сообщение в социальных сетях или написать на почту», — подчеркивается в материале.
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