Национальный фонд развития здравоохранения оценит доступность Службы крови

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Национальный фонд развития здравоохранения проводит независимую оценку информационной открытости и доступности 85 региональных отделений Службы крови, сообщается на сайте организации.

Методика, по которой оценка проводится с 2015 года, разработана на основе нормативных документов Минздрава России об общих критериях оценки качества оказания услуг медицинскими организациями.

"Принимая во внимание специфику работы организаций Службы крови, предложены дополнительные показатели для оценки ее информационной открытости и доступности. Среди них — наличие на сайте донорского светофора, информации о правах донора, правилах подготовки к донациям, раздела, в котором размещаются ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и жалобы, работоспособного поиска по сайту", — рассказала директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате России Елена Стефанюк.

После обработки результатов будут сформированы предложения для улучшения работы Службы крови, а лидирующим организациям будет вручен специальный приз «Знак качества».