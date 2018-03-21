Экспрессы Белорусского и Савеловского направлений будут останавливаться на станции «Окружная» с 25 марта

«C 25 марта все экспрессы Белорусского и Савеловского направлений будут останавливаться на платформе „Окружная“. Исключением станут экспрессы сообщением Москва-Большая Волга-Дубна. Их маршрут следования не будет изменен», — говорится в сообщении. Уточняется, что назначение остановки на платформе «Окружная» даст возможность пассажирам экспрессов совершить пересадку на одноименную станцию МЦК и сократит время в пути для жителей Подмосковья . Таким образом, добраться до любой точки в городе можно будет значительно быстрее.