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Экспрессы Белорусского и Савеловского направлений будут останавливаться на станции «Окружная» с 25 марта
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Экспрессы Белорусского и Савеловского направлений будут останавливаться на станции «Окружная» с 25 марта 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«C 25 марта все экспрессы Белорусского и Савеловского направлений будут останавливаться на платформе „Окружная“. Исключением станут экспрессы сообщением Москва-Большая Волга-Дубна. Их маршрут следования не будет изменен», — говорится в сообщении.
Уточняется, что назначение остановки на платформе «Окружная» даст возможность пассажирам экспрессов совершить пересадку на одноименную станцию МЦК и сократит время в пути для жителей Подмосковья. Таким образом, добраться до любой точки в городе можно будет значительно быстрее.
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