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Лисовец назвал Лаврова стильным мужчиной
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Лисовец назвал Лаврова стильным мужчиной 

360tv.ru 2 часа назад
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 68 лет. Свой праздник он встретил на работе, находясь в Токио на переговорах. Дипломата считают одним из самых стильных политиков современности, о чем рассказал эксперт моды Влад Лисовец. Его слова привело ИА Nation News.
По словам стилиста, основной отличительной особенностью политика является его «внутренняя культура».
Когда она есть, то человек в любой одежде выглядит интересным, стильным, модным — называть это можно абсолютно
по-разному. Он очень сдержан, у него хорошие манеры. Все это в целом создает образ интересного мужчины. Мужчины, который является привлекательным для женщин
— Влад Лисовец.
Он отметил, что манеры Лаврова, его умение правильно преподносить себя показывают, что он вырос в интеллигентной семье и получил прекрасное образование.
Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел России начал переговоры
«по-лавровски». На реплику Тоно о том, что Лавров привез снег в Японию, министр иностранных дел РФ ответил шуткой.
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