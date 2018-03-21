Лисовец назвал Лаврова стильным мужчиной

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 68 лет. Свой праздник он встретил на работе, находясь в Токио на переговорах. Дипломата считают одним из самых стильных политиков современности, о чем рассказал эксперт моды Влад Лисовец . Его слова привело ИА Nation News.

По словам стилиста, основной отличительной особенностью политика является его «внутренняя культура».

Когда она есть, то человек в любой одежде выглядит интересным, стильным, модным — называть это можно абсолютно

по-разному. Он очень сдержан, у него хорошие манеры. Все это в целом создает образ интересного мужчины. Мужчины, который является привлекательным для женщин

— Влад Лисовец.

Он отметил, что манеры Лаврова, его умение правильно преподносить себя показывают, что он вырос в интеллигентной семье и получил прекрасное образование.

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел России начал переговоры

«по-лавровски». На реплику Тоно о том, что Лавров привез снег в Японию, министр иностранных дел РФ ответил шуткой.