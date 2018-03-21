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Нарушители оплатили уже 20 выписанных административными комиссиями Подмосковья штрафов
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Нарушители оплатили уже 20 выписанных административными комиссиями Подмосковья штрафов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Госадмтехнадзор Московской области продолжает оказывать методическую помощь административным комиссиям, рассматривающим материалы о нарушении гражданами норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на территории Подмосковья, за неделю нарушители оплатили уже 20 штрафов, сообщила в среду начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«На сегодняшний день привлеченными к ответственности физическими лицами уже оплачены 20 из 45 назначенных комиссиями штрафов на сумму почти 34 тысячи рублей. Всего комиссиями с момента их создания вынесены постановления по 100 материалам. Еще свыше 900 находятся на рассмотрении», — сказала Витушева.
Кроме того, она положительно отметила работу комиссий Серпуховского и Солнечногорского районов, а также городских округов Дубна, Домодедово, Истра, Красногорск, Подольск и Серпухов.
«Именно в результате работы этих комиссий были оплачены штрафы по вынесенным ими постановлениям», — уточнила начальник надзорного ведомства.
Как пояснила Витушева, в соответствие с областным законодательством членами комиссий становятся муниципальные служащие органов местного самоуправления. Члены комиссий уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях и адресовать их в комиссии для принятия решения о привлечении к ответственности.
«Комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях в отношении физических лиц, а также садовых товариществ и гаражно-строительных кооперативов. Кроме этого, дела могут возбуждаться на основании материалов внештатных инспекторов Госадмтехнадзора и обращений в комиссии граждан», — добавила глава Госадмтехнадзора региона.
По ее словам, создание административных комиссий в муниципальных образованиях региона прошло в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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