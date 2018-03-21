«МРСК Юга» в Ростове обвинили в препятствии деятельности предпринимателя

Как отметили в надзорном ведомстве, аосле технологической аварии торговая точка бизнесмена была обесточена. Он сделал ремонт и обратился в ПАО «МРСК Юга» с заявлением на подключения объекта к общей сети, но ему отказали.