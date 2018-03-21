«МРСК Юга» в Ростове обвинили в препятствии деятельности предпринимателя 

Арбитражный суд Ростовской области посчитал, что ПАО «МРСК Юга» нарушило федеральный закон о защите конкуренции. Об этом сообщает Управление ФАС по региону. В частности, установлено, что компания препятствовала деятельности индивидуального предпринимателя из Таганрога.
Как отметили в надзорном ведомстве, аосле технологической аварии торговая точка бизнесмена была обесточена. Он сделал ремонт и обратился в ПАО «МРСК Юга» с заявлением на подключения объекта к общей сети, но ему отказали.
« ПАО «МРСК Юга» препятствует перетоку электроэнергии на объект индивидуального предпринимателя, уклоняясь от выполнения мероприятий по восстановлению энергоснабжения после проведения ремонтных работ вследствие аварии, и отказываясь взаимодействовать с собственником опор МУП «ТТУ», — рассказали в Управлении ФАС Ростовской области. В итоге Арбитражный суд удовлетворил требования ФАС и бизнесмена.