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В Кургане лидером народного голосования по благоустройству стал парк Победы
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В Кургане лидером народного голосования по благоустройству стал парк Победы 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня счетная комиссия муниципалитета во главе с членом городской Общественной палаты Сергеем Бесуновым подписала итоговый протокол, в котором определены приоритетные общественные городские территории для благоустройства в 2018 году.
Наибольшее число голосов получили вход в парк Победы, территория мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, и Святодуховский сквер у Центра культуры и досуга «Спутник». За них проголосовали соответственно 10 763, 10 446 и 7254 жителей столицы Зауралья. Всего на голосование было выставлено 17 проектов, включенных в пятилетнюю программу. Теперь приоритетные объекты вновь пройдут обсуждение: будут уточнены сметы на работы и объявлены аукционы для подрядчиков, сообщил сегодня «ФедералПресс» директор департамента развития городского хозяйства Кургана Роман Сергеечев.
Напомним, на проект «Формирование комфортной городской среды» Зауралью выделена федеральная субсидия в размере 172,8 млн рублей. При этом Кургану выделяется 91,8 млн рублей.
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