Минобороны передало Севастополю землю под парк

Министерство обороны России передало Севастополю земельный участок в центре города площадью почти семь гектаров. Он расположен рядом с памятником Солдату и матросу и будет использован для создания парка «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов», который соединит Артбухту и Херсонес Таврический.

— Передается территория военного городка № 252 — участок площадью 6,9 гектара и 24 объекта недвижимости на нем, которая будет использована для развития паркового пространства, — сообщил сегодня директор департамента имущественных и земельных отношений Севастополя Рустэм Зайнуллин

Он добавил, что ранее на этой земле находилась воинская часть и склады.

Накануне замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что военное ведомство передало в собственность Севастополя восемь детских садов и готовится передать общеобразовательную школу №8.

— Завершаем передачу высвобождаемого имущества, находящегося на балансе Минобороны, — рассказал Иванов во время рабочей поездки в Севастополь 21 марта. — Передали детские садики, завершается передача школы. Договорились с губернатором Севастополя, что работа по обеспечению наших детишек местами в детских садах будет завершена до 1 сентября.

В начале марта МО также передало Севастополю два детских оздоровительных лагеря «Алсу» и «Омега».

Справка «РГ»

Участок рядом с памятником Солдату и матросу Минобороны передало по поручению президента России, которое он дал после рабочей поездки в Севастополь в конце августа 2017 года. Согласно ему, военные должны предоставить участки для создания городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов». Для парка также будут задействованы свободные от застройки городские территории. Власти Севастополя планируют, что парковая зона протянется вдоль моря между Артиллерийской и Карантинной бухтами, а ее площадь составит 49 гектаров.