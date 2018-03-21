Аркаим: «место силы» на Южном Урале

Археологический комплекс Аркаим вызывает различные оценки. Одни его считают просто памятником бронзового века, другие уверены, что это свидетельство могущества древней цивилизации.

Случайная находка

Аркаим, расположенный в Челябинской области , считается одним из самых значимых археологических объектов России , во многом потому, что для ученых он по-прежнему большая загадка. Несмотря на то, что Аркаим называют городом, с виду он совсем неприметный. Его не смогли разглядеть археологи: лишь школьники обратили внимание ученых на необычные рельефы.

В 1987 году для нужд местной оросительной системы необходимо было построить водохранилище. Согласно правилам, перед такого плана работами требовалось исследовать местность на предмет археологических находок. Приступив к раскопкам на месте обнаруженных возвышений, ученые поняли, что натолкнулись на что-то весьма примечательное. [С-BLOCK]

Несмотря на бесспорную археологическую ценность находки, зону строительства оросительной системы власти собирались затопить. Лишь благодаря вмешательству директора Эрмитажа Бориса Пиотровского удалось отстоять этот уникальный исторический объект. В 1991 году территорию вокруг городища объявили заповедной зоной, присоединив комплекс к Ильменскому минералогическому заповеднику на правах филиала.

Место расположения городища Аркаим — мыс на слиянии рек Большая Караганка и Утяганка, его диаметр составляет порядка 170 метров. Свое название объект получил от доминирующей над местностью высоты, которая располагается в 4 км к югу от археологического памятника. Предполагается, что топоним «Аркаим» имеет тюркскую этимологию и переводится как «хребет», «спина», «основа».

«Страна городов»

Масштабные раскопки в Аркаиме развернулись с 1991 года. Группой археологов под руководством Геннадия Здановича была вскрыта примерно половина (около 8000 м²) площади поселения. Изучение памятника производилось с использованием естественно-научных методов — палеопочвоведческих, геолого-минералогических, геолого-морфологических, а также с помощью радиоуглеродного датирования.

Оставшаяся в земле часть объекта была исследована с помощью археомагнитных методов. Здесь впервые в Зауралье был применен метод реконструкции и сделаны рисунки возможного вида поселения. В итоге ученым удалось полностью восстановить планировку городища. [С-BLOCK]

Памятник оказался богат на всевозможные археологические находки. Здесь были обнаружены останки человека (погребения младенцев в стенах жилищ) и домашних животных, сбруя и ремесленные инструменты, формы для отливки изделий из металла и фрагменты колесниц. Кроме этого выявлен водопровод и ливневая канализация.

Помимо самого городища поблизости были обнаружены несколько десятков неукрепленных древних поселений, что дало повод археологам назвать весь комплекс «Страной городов». Исследовав черепа, ученые установили, что жители поселения относились к европеоидной расе. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст сооружений может насчитывать от 3600 до 3900 лет.

Город-крепость

Уникальность Аркаима не столько в его древности, сколько в концепции. Археологи утверждают, что город был выстроен по заранее продуманному плану, со сложной и многофункциональной архитектурой.

Аркаим представлял собой деревянную крепость, состоящую из двух «многоквартирных» домов. Толщина его стен достигала пяти метров, высота — более восьми метров. Город обладал сложными фортификационными и инженерными сооружениями. Здесь были мастерские литейщиков, где производилась бронза. Однако история происхождения города так и остается загадкой.

Согласно одной из наиболее распространенных версий, город являлся духовными центром проживавших здесь народностей, здесь жили и вершили обряды жрецы, сюда собирались на священные празднества их соплеменники. В центре городища располагалась площадь, которая и служила храмом под открытым небом. [С-BLOCK]

По словам археологов, Аркаим также выполнял функцию военного гарнизона: во время набегов кочевников под его защиту стекалось все население округи. Помимо культового центра и гарнизона в городе были территории, занятые производственными помещениями. Сколько просуществовал Аркаим — неизвестно. Его стены, по свидетельству ученых, не знали следов штурма. Однако было установлено, что в городе произошел крупных пожар в результате чего Аркаим полностью выгорел.

Отправляющихся в Аркаим туристов обычно постигает разочарование. Находясь рядом с комплексом ничего толком не увидишь. Очертания древнего городища вырисовываются лишь с высоты птичьего полета.

«Место силы»

Аркаим интересен не только ученым, но и последователям альтернативной истории и эзотерических учений. Первый шаг к ненаучному освоению Аркаима был сделан еще в 1991 году поле посещения места раскопок астрологом Тамарой Глоба.

Сторонники эзотерического учения признают Аркаим «местом силы», приверженцы альтернативной истории называют его «прародиной славян» и даже «колыбелью цивилизации». Кто-то говорит, что здесь была древняя обсерватория, кто-то ищет здесь сакральные знания, оставленные древними ариями.

Особо падкие на мистику едут сюда в поисках аномальных явлений, и порой их разгоряченное воображение действительно способно увидеть чудо. Пожалуй, самая смелая гипотеза объявляет Аркаим родиной Заратустры. [С-BLOCK]

Однако приверженцы традиционной науки отмечают, что уровень развития «аркаимской цивилизации», описываемый в публикациях эзотериков, обычно предстает значительно завышенным по сравнению с реальным положением вещей.