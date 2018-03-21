В Японии представили высокоскоростной поезд 

Японцы, как и прежде, отдают предпочтение высокоскоростным поездам и это очередной раз подчеркивается созданием последней, самой габаритной модели.
На основной железной дороге Японии был продемонстрирован совершенно новый прототип N700S Supreme, призванный «быть добрее» как к окружающей среде, так и к его пассажирам. Новая модель стала на 20 процентов легче предшественника и потребляет на 7 процентов меньше энергии, а также имеет более выраженную носовую часть, которая уменьшает аэродинамическое сопротивление и сокращает звуковой удар при прохождении через тоннели. Внутри произошло также немало изменений. Для пассажиров первого класса были предоставлены обновленные, более удобные сидения с большим углом откидывания и отдельные розетки (для каждого путешественника), позволяющие за необходимостью заряжать телефон, ноутбук или другие устройства. Конечно, новый поезд N700S не будет запущен в работу до 2020 года. Официальная премьера прототипа состоится на линии Токайдо-синкансэн, соединяющей Токио и Син-Осаку. В общем поезд состоит из 16 вагонов, причем доступны достаточно короткие версии на 8 или 12 вагонов, что прекрасно подходят для других железных дорог.