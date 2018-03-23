В Екатеринбурге три человека забрались на предназначенную к сносу телебашню 

Трое граждан забрались на недостроенную екатеринбургскую телебашню, расположенную в центре столицы Среднего Урала, подтвердила РИА Новости представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Нина Пелевина.
Организация является одним из учредителей акционерного общества, которое после ликвидации башни планирует построить на ее месте ледовую арену.
Ранее Екатеринбургский метрополитен сообщил, что вносит коррективы в движение электропоездов 24 марта в связи со сносом недостроенной телебашни.
По информации местного портала Е1.ru, граждане, забравшиеся на башню, требуют провести городской референдум по поводу ее сноса.
Представитель ГУ МЧС по Свердловской области рассказала РИА Новости, что к башне были вызваны спасатели. В данный момент они осуществляют там дежурство.