В Екатеринбурге три человека забрались на предназначенную к сносу телебашню

Организация является одним из учредителей акционерного общества, которое после ликвидации башни планирует построить на ее месте ледовую арену.

Ранее Екатеринбургский метрополитен сообщил, что вносит коррективы в движение электропоездов 24 марта в связи со сносом недостроенной телебашни.

По информации местного портала Е1.ru, граждане, забравшиеся на башню, требуют провести городской референдум по поводу ее сноса.