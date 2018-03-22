Суд в Москве отправил под домашний арест экс-советника «Ростеха» Семенова

"Ходатайство следствия удовлетворить, заключить обвиняемого под домашний арест", — огласила решение судья Ольга Арбузова. Семенову разрешено гулять ежедневно с 11.00 до 13.00 в районе деревни.

Сторона обвинения полагает, что Семёнова нужно изолировать от общества, так как он может быть причастен к другим преступлениям с похожими обстоятельствами «в сфере оборонного заказа и оборонно-промышленного комплекса». По мнению следователя Леонова, подсудимого необходимо заключить под домашний арест, дабы избежать давления с его стороны на участников процесса.

Сам Семёнов попросил суд удовлетворить ходатайство и заключить его под домашний арест в доме в Подмосковье

"Я попросил бы суд поддержать ходатайство и поселить меня в частном доме в деревне Красногорского района. Там проживают мои дети, находятся все вещи", — заявил обвиняемый, который является отцом трёх несовершеннолетних детей.

Также он попросил выделить ему 2 часа в день на прогулки и разрешить допустить к нему не только мать, жену и детей, но и бывшую супругу, которая ранее проживала в этом доме.

Сторона защиты ходатайствовала о закрытии процесса от публики, аргументируя это тем, что в ходе суда могли прозвучать личные сведения, которые способны опорочить честь подозреваемого, чья вина пока не доказана. Судья не поддержала мнение адвокатов и журналистам позволили остаться.

По данным газеты «Коммерсант», Семенова подозревают в растрате бюджетных денег на посту гендиректора «Нацимбио», компании, являющейся монополистом в поставках медицинских препаратов госорганам.