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Суд в Москве отправил под домашний арест экс-советника «Ростеха» Семенова
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Суд в Москве отправил под домашний арест экс-советника «Ростеха» Семенова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Гагаринский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест на 2 месяца экс-советника "Ростеха" Николая Семенова по делу о растрате бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, заключить обвиняемого под домашний арест", — огласила решение судья Ольга Арбузова. Семенову разрешено гулять ежедневно с 11.00 до 13.00 в районе деревни.
Сторона обвинения полагает, что Семёнова нужно изолировать от общества, так как он может быть причастен к другим преступлениям с похожими обстоятельствами «в сфере оборонного заказа и оборонно-промышленного комплекса». По мнению следователя Леонова, подсудимого необходимо заключить под домашний арест, дабы избежать давления с его стороны на участников процесса.
Сам Семёнов попросил суд удовлетворить ходатайство и заключить его под домашний арест в доме в Подмосковье.
"Я попросил бы суд поддержать ходатайство и поселить меня в частном доме в деревне Красногорского района. Там проживают мои дети, находятся все вещи", — заявил обвиняемый, который является отцом трёх несовершеннолетних детей.
Также он попросил выделить ему 2 часа в день на прогулки и разрешить допустить к нему не только мать, жену и детей, но и бывшую супругу, которая ранее проживала в этом доме.
Сторона защиты ходатайствовала о закрытии процесса от публики, аргументируя это тем, что в ходе суда могли прозвучать личные сведения, которые способны опорочить честь подозреваемого, чья вина пока не доказана. Судья не поддержала мнение адвокатов и журналистам позволили остаться.
По данным газеты «Коммерсант», Семенова подозревают в растрате бюджетных денег на посту гендиректора «Нацимбио», компании, являющейся монополистом в поставках медицинских препаратов госорганам.
По информации издания, Семенов был назначен советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова в сентябре 2016 года. Там он отвечал за развитие производства медицинских изделий и медтехники. До этого он работал руководителем «Нацимбио», которая входит в госкорпорацию.
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