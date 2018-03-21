Министр здравоохранения Бурятии получил представление от прокуратуры за серьезное нарушение

В ходе проведенной проверки было установлено, что нового исполняющего обязанности руководителя госпредприятия «Бурят-Фармация» назначили с нарушениями закона. В частности не были соблюдены требования законодательства, запрещающие руководителю унитарного предприятия заниматься предпринимательской деятельностью. Так Баир Цыренов возглавил предприятие 1 февраля этого года, однако на тот момент он еще являлся индивидуальным предпринимателем, а это уже является грубым нарушением трудового законодательства.

Кроме того, Баир Цыренов был назначен на должность исполняющего обязанности директора без согласования с администрацией главы и правительства Бурятии , сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление министру здравоохранения республики, которое на данный момент находится на рассмотрении.

Отметим, что нарушения были выявлены при рассмотрении жалобы работников госпредприятия «Бурят-Фармация».