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Министр здравоохранения Бурятии получил представление от прокуратуры за серьезное нарушение
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Министр здравоохранения Бурятии получил представление от прокуратуры за серьезное нарушение 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе проведенной проверки было установлено, что нового исполняющего обязанности руководителя госпредприятия «Бурят-Фармация» назначили с нарушениями закона. В частности не были соблюдены требования законодательства, запрещающие руководителю унитарного предприятия заниматься предпринимательской деятельностью. Так Баир Цыренов возглавил предприятие 1 февраля этого года, однако на тот момент он еще являлся индивидуальным предпринимателем, а это уже является грубым нарушением трудового законодательства.
Кроме того, Баир Цыренов был назначен на должность исполняющего обязанности директора без согласования с администрацией главы и правительства Бурятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Для устранения нарушений прокуратура внесла представление министру здравоохранения республики, которое на данный момент находится на рассмотрении.
Отметим, что нарушения были выявлены при рассмотрении жалобы работников госпредприятия «Бурят-Фармация».
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