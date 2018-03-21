Икона Святой Матроны Московской останется в Вологде на пять дней больше

Такое решение по благословению Владыки Игнатия было принято из-за большое обращения верующих. Святыня останется в храме Константина и Елены до 25 марта включительно.

Первоначально планировалось, что икона будет находиться в Вологде до 21 марта. Но из-за большого количества верующих, которые приходят поклониться святой блаженной старице, святыню решили оставить до воскресения. Теперь у всех желающих есть возможность прийти к иконе вплоть до вечера 25 марта в храм Константина и Елены.

Храм открыт ежедневно с 8 до 18 часов на проспекте Победы, 85. Святыня отбудет из нашего города утром, в понедельник, 26 марта.

На протяжении двух недель, ежедневно в будние дни в 12 часов, в храме совершаются молебны с акафистом блаженной Матроне Московской, а в субботу и воскресенье в 11.00 после Божественной литургии.