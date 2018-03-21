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Икона Святой Матроны Московской останется в Вологде на пять дней больше
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Икона Святой Матроны Московской останется в Вологде на пять дней больше 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Такое решение по благословению Владыки Игнатия было принято из-за большое обращения верующих. Святыня останется в храме Константина и Елены до 25 марта включительно.
Первоначально планировалось, что икона будет находиться в Вологде до 21 марта. Но из-за большого количества верующих, которые приходят поклониться святой блаженной старице, святыню решили оставить до воскресения. Теперь у всех желающих есть возможность прийти к иконе вплоть до вечера 25 марта в храм Константина и Елены.
Храм открыт ежедневно с 8 до 18 часов на проспекте Победы, 85. Святыня отбудет из нашего города утром, в понедельник, 26 марта.
На протяжении двух недель, ежедневно в будние дни в 12 часов, в храме совершаются молебны с акафистом блаженной Матроне Московской, а в субботу и воскресенье в 11.00 после Божественной литургии.
Напомним, икона святой Матроны с частицей мощей прибыла в наш город вечером 7 марта. Встреча святыни приурочили к празднику обретения мощей святой блаженной Матроны Московской, которое свершилось в 1998 году. 8 марта Православная церковь отметила 20-летие этого события.
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