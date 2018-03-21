Муж погибшей под рухнувшим деревом ростовчанки рассказал подробности трагедии

Сегодня, 21 марта, в центре города на Пушкинской порыв ветра сломал дерево. В этот момент рядом проходила семейная пара — Валентина и Ролан. Тяжелая ветка упала прямо на голову 21-летней девушки. Смерть наступила мгновенно.

Супруг погибшей рассказал корреспонденту 161.ru подробности происшествия.

—Мы с Валей возвращались из магазина. Дома нас ждал двухлетний ребенок. Я боковым зрением увидел что-то черное. Затем последовал удар, я упал и потерял сознание. Через пару минут пришел в себя и увидел, что рядом лежит Валя. Вокруг суетились прохожие, кто-то вызывал скорую. Но Валя была уже мертва, — рассказал Ролан.

Мужчина получил ушиб руки, но от госпитализации отказался. Отказался Ролан и покидать место трагедии. Он дождался приезда полиции и следкома.

На месте трагедии работают следователи комитета и полиция

—Оказывается, в центре города опасно ходить. У меня есть вопросы к коммунальным службам. Пушкинская, пожалуй, единственная улица в Кировском районе, по которой можно гулять пешком. Как же так получилось, что падают деревья? — продолжает ростовчанин.

Источник 161.ru в правоохранительных органах региона рассказал, что внешне дерево не выглядит старым. Также источник сообщил, что силовики проверят МКУ «Управление благоустройства Кировского района»: будет назначена экспертиза, которая установит, насколько прочное было дерево.

—По данному факту проводится доследственная проверка, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева

На момент публикации связаться с МКУ не удалось. На звонки никто не ответил.