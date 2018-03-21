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Калининградцев предупредили о возможных перерывах в телетрансляциях
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Калининградцев предупредили о возможных перерывах в телетрансляциях 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
21 марта телевизоры жителей Калининграда могут работать с перебоями. Это связано с плановыми профилактическими работами на антенно-мачтовых сооружениях и электрооборудовании радиотелевизионных передающих станций, сообщает пресс-служба правительства региона.
До 14.00 21 марта будут отключаться пакеты программ первого и второго мультиплекса, до 13.00 — телеканалов «Россия1» на 12ТВК, «Петербург-5 канал», «Первый канал», «НТРК „Каскад“, а также радиоканалов »Вести ФМ», «Радио России», «Маяк».
В понедельник, 26 марта, профилактические работы будут проводиться в районах. Поэтому в пос. Веселовка телеканалы будут работать с перебоями с 09:00 до 13:00. В Железнодорожном на непродолжительное время будут отключены трансляции телеканалов «Россия1» на 22ТВК, «Первый канал» на 34ТВК. В Краснознаменске в это же время будут проблемы с приемом передач на телеканале «Россия1» (в четверг, 29 марта в городе будет осуществлена кратковременная остановка трансляции пакета программ первого мультиплекса на 37 ТВК и телеканала «Россия1» на 49ТВК — с 10:00 до 15:00).
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