Учащиеся школы № 1883 учились управлять инженерными проектами

Ученики школы № 1883 узнали, как могут работать вместе бизнес, инновации, технологии, технологическое предпринимательство. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В детском технопарке Мосгормаш, состоялось третье заседание клуба ProПредпринимательство. В этот раз необходимо было научиться управлять проектами в инженерии. Не все справились с заданиями, многие приуныли — ведь задача сегодняшнего заседания клуба отличалась от предыдущих. Сегодня — это не просто отдельно взятое предпринимательство и социальные проекты, сегодня мы уже подошли вплотную к интеграции инженерии с бизнесом и предпринимательством, то есть к инновационному предпринимательству. Очевидно, что высокообразованный предприниматель — это центральная фигура для успешного научно-технического нововведения: человек действия, с высокой мотивацией, смелый, способный к риску. «Тестирование ниши», «Команда», «Начинайте с малого», «Инвестиции», «Хорошо, когда начинаешь молодым», «Не сдаваться», «Стратегия и тактика», «Стартуйте прямо сейчас», — и это маленькая толика советов, которые получили наши десятиклассники — начинающие стартаперы.