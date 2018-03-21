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Администрация Волоколамского района опровергла слухи о массовой госпитализации детей
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Администрация Волоколамского района опровергла слухи о массовой госпитализации детей 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сообщения о том, что в школе №2 Волоколамска в Подмосковье якобы пострадали 20 детей от распыления газового баллончика, являются недостоверными. Об этом ТАСС сообщил начальник Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев.
Ранее сообщалось о случае распыления газового баллончика в школе.
"Ни один ребенок на данный момент не был госпитализирован.
Пресс-служба администрации Волоколамского района также не подтвердила ТАСС информацию о возможной госпитализации детей или распылении баллончика в школе. Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области не смогла оперативно прокомментировать ТАСС ситуацию.
Ранее сообщалось, что местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи свалки и неприятный запах, распространяющийся с нее, 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги в этой связи. Его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев, до 15 июня, и взял ее на личный контроль. До этого дня нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.
Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть «Ядрово» будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 23-24 марта, будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.
ТАСС: последние новости
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