В центре госуслуг «Мои документы» на Дубнинской проведут урок компьютерной грамотности

В многофункциональном центре «Мои документы» на Дубнинской улице 21 марта состоится урок компьютерной грамотности. К участию приглашаются все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы.

«В ходе занятия участников зарегистрируют на портале городских услуг mos.ru , научат передавать показания приборов учета не выходя из дома, предварительно записываться на прием к врачу. Специалисты помогут завести личную электронную почту и расскажут все, что знают о портале и электронных услугах», — говорится в материале пресс-службы.

Посетителей будут ждать к 18.00. Предварительной записи не требуется. Напоминаем, центр госуслуг «Мои документы» Восточного Дегунина располагается по адресу ул. Дубнинская, дом 40а, корпус 1. (мю)