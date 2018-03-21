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В центре госуслуг «Мои документы» на Дубнинской проведут урок компьютерной грамотности
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В центре госуслуг «Мои документы» на Дубнинской проведут урок компьютерной грамотности 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В многофункциональном центре «Мои документы» на Дубнинской улице 21 марта состоится урок компьютерной грамотности. К участию приглашаются все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы.
«В ходе занятия участников зарегистрируют на портале городских услуг mos.ru, научат передавать показания приборов учета не выходя из дома, предварительно записываться на прием к врачу. Специалисты помогут завести личную электронную почту и расскажут все, что знают о портале и электронных услугах», — говорится в материале пресс-службы.
Посетителей будут ждать к 18.00. Предварительной записи не требуется. Напоминаем, центр госуслуг «Мои документы» Восточного Дегунина располагается по адресу ул. Дубнинская, дом 40а, корпус 1. (мю)
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